Fragen an den Journalismus b° future Festival findet in der Bonner Innenstadt statt

Wer Kontakt zum General-Anzeiger sucht, ist am 16. September von 10 bis 18 Uhr am Stand am Martinsbrunnen im Schatten des Münsters an der richtigen Adresse. Dort stehen Redakteurinnen und Redakteure Rede und Antwort, welche Rolle regionaler Qualitätsjournalismus in unserer Region und der Gesellschaft spielt. Von 14 bis 15 Uhr stellt sich Chefredakteur Helge Matthiesen den Leserfragen und - anregungen. Außerdem veranstaltet der GA von 11 bis 15 Uhr ein Casting. Gesucht wird eine Leserin oder ein Leser in den besten Jahren, der die Hauptrolle in unserem neuen e-Paper-Erklärvideo übernehmen möchte. Wer sich für einen journalistischen Beruf interessiert, kann sich ebenfalls am 16. September im Arkadenhof der Uni informieren. Unter dem Motto „Frag mich alles“ treffen Sie vor Ort auf GA-Redakteure und -Volontäre, die ihre Erfahrungen teilen.