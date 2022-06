Neue Asphaltdecke : B9 in Bonn wird während der Sommerferien einspurig

Schon 2019 gab es eine Baustelle an der Friedrich-Ebert-Allee. In den Ferien bekommt die B 9 nun eine neue Asphaltdecke. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die B9 bekommt zwischen Trajektknoten und Welckerstraße eine neue Asphaltdecke. Der Verkehr fließt in den Ferien dann nur einspurig.

Auch wenn in den Ferien weniger Autos rolle, muss insbesondere in den Hauptverkehrszeiten mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden. Im Zuge der Arbeiten werden Rinnen- und Bordsteine sowie Einbauteile wie Schachtabdeckungen reguliert beziehungsweise angepasst. Zum Abschluss wird auf gesamter Breite eine neue bituminöse Asphaltdeckschicht aufgebracht.

B9 in Bonn wird einspurig: Beginn am 27. Juni

Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 27. Juni. Dabei werden die Fahrbahnen in beide Richtungen auf jeweils eine Spur reduziert. Zudem bleiben ausschließlich die Fahrbeziehungen der Nord-Süd-Achse aufrechterhalten – auch für den Radverkehr. Dadurch wird ein Aus- und Einfahren aus den beiden Zufahrtsstraßen Heussallee und Genscherallee nicht möglich sein, entsprechende Umleitungen über die Marie-Kahle-Allee und Welckerstraße werden eingerichtet.

Fußgänger, die die B9 an der Ecke Heuss- und Genscherallee queren möchten, werden während der Bauarbeiten die dortige Unterführung nehmen müssen. Der Radverkehr wird gebeten, an den etwas entfernt liegenden Ampeln im Norden in Höhe des Bundeskanzlerplatzes sowie im Süden am Trajektknoten oder an der Ollenhauerstraße die B9 zu überqueren. Die Kosten für das Bauprojekt belaufen sich auf rund 350 000 Euro.