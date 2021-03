Laptop gestohlen : Backwaren-Dieb bricht in Bonner Konditorei ein

Bonn Ein Einbrecher hat sich in der Nacht zu Dienstag in der Bonner Innenstadt bei einer Konditorei bedient. Die Polizei bittet um mögliche Hinweise. Auch ein Laptop wurde entwendet.

Ein Unbekannter hat sich Zugang zu einer orientalischen Konditorei auf der Wenzelgasse in der Bonner Innenstadt verschafft. Nach Angaben der Polizei soll der Einbrecher in der Nacht zu Dienstag zwischen 0.15 und 0.30 am Eingangs- und Schaufensterbereich hantiert haben. Mit Gewalt hatte der Unbekannte mehrere Glasscheiben auseinandergeschoben und gelangte so in den Verkaufsraum.