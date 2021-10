Bad Godesberg : Bewohner löschen Brand in Flüchtlingsunterkunft

Am Freitag hat es in einer Flüchtlingsunterkunft in Bad Godesberg gebrannt. Foto: Maximilian Mühlens

Bad Godesberg Am Freitag hat es in einer Flüchtlingsunterkunft in Bonn gebrannt. Die Feuerwehr rückte aus um den Brand zu löschen.



Am Freitagabend gegen 18.10 Uhr hat es in einer Flüchtlingsunterkunft in Bonn-Bad Godesberg gebrannt. Nach GA-Informationen löste ein Essen auf einem Herd den Brand aus. Das Feuer hatte auf einen Schrank übergegriffen. Die Bewohner der Unterkunft konnten den Brand eigenständig löschen und begaben sich nach draußen. Die Feuerwehr übernahm die Nachlöscharbeiten und lüftete die Wohnung. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Für die Dauer des Einsatzes kam es auf der B9 zu Verkehrsbehinderungen.

(ga)