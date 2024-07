Auswirkungen der NRW-Klinikreform „Ohne uns humpelt Godesberg“

Bonn/Region · Am 11. August ist Schicht. Bis zu diesem Tag haben die Krankenhäuser in Bonn und der Region – und natürlich auch alle anderen in NRW – noch Zeit, sich zu den Reformplänen der Landesregierung zu äußern. Und es deuten sich schon Gewinner und Verlierer an – auch in Bonn. Woran besonders heftige Kritik geübt wird.

31.07.2024 , 05:00 Uhr

Bisher bekannt auch für Hüft- und Kniegelenkoperationen: das Waldkrankenhaus. Diese sollen demnächst nicht mehr im Bad Godesberger Ortsteil Schweinheim durchgeführt werden. Foto: Axel Vogel

Von Bernd Eyermann Redakteur Politik