Europaweite Razzien Zwei Objekte in Bonn bei Großeinsatz gegen Mafia durchsucht

Vor allem in Nordrhein-Westfalen sollen die Ermittler einem Geldwäschesystem in Restaurants, Pizzerien, Cafés auf der Spur sein. Doch nicht nur das wird den Beschuldigten vorgeworfen, sondern auch bandenmäßige Steuerhinterziehung, gewerbsmäßiger Bandenbetrug sowie Rauschgiftschmuggel. Mit Durchsuchungen und Festnahmen waren Kräfte aus Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland beschäftigt. Das Verfahren wurde durch eine gemeinsame Ermittlungsgruppe geführt, an der Europol und Eurojust beteiligt waren. Sicherheitsbehörden in Belgien, Frankreich, Italien, Portugal und Spanien waren ebenfalls in die Maßnahmen involviert.