Bonner Polizei bittet um Hinweise : 21-jährige Tala N. wird vermisst

Die Polizei bittet um Hinweise auf eine Vermisste. (Symbolfoto) Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die 21-jährige Tala N. wird seit vergangenem Montag vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zu der Frau, die in Bad Honnef wohnt und zuletzt in einer Klinik in Bonn untergebracht war.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Bonner Polizei sucht derzeit nach der 21-jährigen Tala N. und bittet um Hinweise. Die Frau wurde zuletzt am vergangenen Montag, 4. Oktober, gegen 13 Uhr in der Bonner Innenstadt gesehen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie war in einer Klinik in der Bonner Nordstadt untergebracht. Anhaltspunkte für ihren aktuellen Aufenthaltsort liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei Bonn bittet um Hinweise bei der Suche nach der vermissten Tala N. Foto: Polizei Bonn

Die Polizei hat nach eigenen Angaben bereits die Wohnanschrift der 21-Jährigen in Bad Honnef sowie eine Kontaktadresse in Neuwied überprüft. Da eine Eigengefährdung nicht auszuschließen sei, bittet die Polizei um Hilfe. Tala N. ist 1,60 Meter groß, schlank, hat braune Haare und braun-grüne Augen.