Schwimmen in Bonn Bad im Sportpark Nord nach Wasserrohrbruch geschlossen

Die Stadt will den in die Jahre gekommenen Gebäudekomplex des Sportparks sanieren, in dem neben dem Bad auch eine Turnhalle untergebracht ist. Für die Sanierungszeit plant die Stadt den Aufbau eines temporären Ersatzbades auf der ehemaligen Werferwiese des Sportparks. Göbel sagte, die Stadt arbeite unter anderem mit ihm in einer Projektgruppe seit einigen Monaten an der Feinplanung für dieses Interimsbad. Teil der Arbeit sei eine sogenannte „funktionale Leistungsbeschreibung“, in die dezidiert die Ansprüche an ein solches Bad Eingang finden. Anschließend werden die Ergebnisse von der Verwaltung zusammengefasst und in eine Vorlage in den politischen Gremienlauf eingebracht. Zum weiteren Zeitplan sagte Schulte: „Es ist vorgesehen, nach der Sommerpause den politischen Gremien die Einleitung des Vergabeverfahrens vorzuschlagen.“