Kleins Container in Dransdorf Bonner Bäckerei zieht in eine andere Stadt

Besuch ist seit mehr als 30 Jahren im Unternehmen, das es seit 1960 gibt. Gegründet haben es Kleins Eltern in Bonn an der Bornheimer Straße. Später zogen sie mit der Backstube nach Uedorf um. In der Wohnung darüber lebt Klein bis heute. „Wir waren in Dransdorf weniger Bäckerei, sondern eher Café mit belegten Brötchen“, sagt Klein. Seine Mitarbeiterin Besuch arbeitet mittlerweile in der Tannenbuscher Filiale am Paulusplatz. Ein paar der alten Kunden kommen jetzt dort hin. „Das finde ich schön“, sagt sie.