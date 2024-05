Nach Einbruch eines Baggers Kanalsanierung am Fritz-Schroeder-Ufer in Bonn dauert bis Juli

Mehrere Meter tief ist im März ein Bagger am Fritz-Schröder-Ufer in die Erde eingebrochen. Die Reparatur des Sammelkanals, bei der der Unfall passierte, ist sehr aufwendig und wird noch bis in den Sommer dauern. Das teilte die Stadt Bonn nun mit. Im März war der Abwasserkanal erst eingebrochen und bei der Reparatur desselben dann der Bagger mehrere Meter tief in die Erde gesunken.