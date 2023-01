Bauarbeiten am Chlodwigplatz : Bahnersatzverkehr auf den Linien 61 und 65

Bauarbeiten am Chlodwigplatz

Bonn Am 5. und 12. Februar kommt es zu Einschränkungen im Bus- und Bahnverkehr der Linien 61, 65, 550 und 633. Ein Bahnersatzverkehr soll eingerichtet werden. Zudem werden die Bushaltestellen verlegt.

An den Sonntagen, 5. und 12. Februar, sollen im Bereich der Haltestelle Chlodwigplatz in Bonn Bäume gefällt werden. Grund dafür ist der geplante barrierefreie Ausbau, teilte die SWB am Mittwochmittag mit.

Wir geben einen Überblick: