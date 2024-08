Lessingstraße in Bonn Zehn Züge hintereinander: Autofahrer warten 25 Minuten an Bahnübergang

Ob eine Störung an der Schrankenanlage vorlag, konnte am Abend nicht geklärt werden. Die Deutsche Bahn gab am Freitag dazu keine Auskunft. Nachfragen zu den Schrankenanlagen könnten erst am Montagvormittag beantwortet werden, so eine Sprecherin auf Nachfrage des GA. Nach etwa zehn Zügen gingen die Schranken für etwa 30 Sekunden auf, bevor sie für den nächsten Zug wieder heruntergelassen wurden. So berichtete es ein Passant gegenüber dem GA.