Bauarbeiten zwischen Köln und Brühl Zahlreiche Züge halten im März nicht am Bonner Hauptbahnhof

In dem Zeitraum entfällt der Halt am Bonner Hauptbahnhof für Züge der Sprinter-Linie (Bonn-Köln-Berlin) sowie der ICE-Linie Koblenz-Bonn-Köln-Wuppertal-Dortmund-Hannover-Berlin. Planmäßig in Koblenz beginnende oder endende Züge werden über die rechte Rheinseite umgeleitet, wobei die Haltestellen in Andernach, Remagen, Bonn Hauptbahnhof und Köln Hauptbahnhof entfallen.