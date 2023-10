Rettungseinsatz im Tunnel Bahnverkehr zwischen Hauptbahnhof und Bonn-West eingestellt

Verzögerungen und Einschränkungen gibt es darüber hinaus rund um die Haltestelle Bonn-West. Aufgrund eines Rettungseinsatzes im Tunnelbereich ist der Bahnverkehr zwischen dem Hauptbahnhof und der Haltestelle Bonn-West eingestellt worden. Einer Sprecherin zufolge ist im Tunnelbereich eine Stadtbahn, die von der Haltestelle Bonn-West in Richtung Hauptbahnhof fuhr, in Folge der Oberleitungsstörung stehen geblieben. Die Fahrgäste mussten demnach zunächst in der Bahn bleiben, bis der Strom ausgeschaltet wurde und die Strecke gesichert war. Anschließend brachten Einsatzkräfte der Stadtwerke und der Feuerwehr die Fahrgäste, die etwa 30 bis 45 Minuten im Fahrzeug warten mussten, zurück an die Haltestelle Bonn-West. Verletzt wurde nach ersten Angaben der SWB niemand.