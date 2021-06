Eine Person mit Rauchvergiftung im Krankenhaus : Feuerwehr löscht Balkonbrand in Tannenbusch

Bonn In der Riesengebirgsstraße hat in der Nacht zum Sonntag ein Wohnungsbalkon in Flammen gestanden. Eine Person, die sich in der Wohnung aufgehalten hatte, musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.



Von Anja Wollschlaeger

Um 4.37 Uhr am frühen Sonntagmorgen schrillte der Alarm bei der Bonner Feuerwehr. Ein Balkon im zweiten Obergeschoss eines Wohnhauses in der Riesengebirgsstraße stand in Flammen. Die Wohnung war voller Rauch, wie die Feuerwehr mitteilt.

Von fünf Personen, die die Feuerwehr in der Wohnung antraf, konnten vier unverletzt gerettet werden. Ein Rettungswagen brachte eine Person aus der Wohnung mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus.