Ballonfestival in der Bonner Rheinaue Die Ballons fliegen wieder

Im Jahr stemmt Kehr etwa 70 Ballonfahrten, dazu kommt noch der Zeitaufwand für Pflege, Reinigung und Wartung. „Man muss einiges an Zeit opfern dafür“, kommentiert der zweifache Vater und Ehemann. Den Flug am Freitagabend zum Auftakt des Ballonfestivals bestreitet Marcel mit zwei Passagieren: Irina Revkina und Nikolay Eremeev. Die beiden sind für den Flug extra aus Stuttgart angereist. „Ich habe schon immer davon geträumt. Das ist so romantisch. Ich hätte schon mal die Chance gehabt, mit Freunden einen Flug zu machen, aber das ging dann nicht. So ist es aber noch viel besser“, sagt sie und blickt lächelnd zu ihrem Verlobten herüber. „Ich glaube, es wird wunderschön werden. Es sind so viele Ballons hier. Das wird bestimmt cool zu sehen.“