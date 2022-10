Umweltspur in Richtung Bonner City : Bauarbeiten am Herrmann-Wandersleb-Ring sorgen für Engpässe

Die Arbeiten am Hermann-Wandersleb-Ring sind zur Hälfte fertig. Foto: Andreas Baumann

Bonn Die Markierungsarbeiten für die Umweltspur auf dem Hermann-Wandersleb-Ring in Fahrtrichtung Innenstadt sind schon etwa zur Hälfte fertig. Weitere größere Projekte stehen bereits an.

Die Markierungsarbeiten für die Umweltspur auf dem Hermann-Wandersleb-Ring in Fahrtrichtung Innenstadt sind schon etwa zur Hälfte fertig – von der Kreuzung an der Provinzialstraße bis bis zur Erich-Hoffmann-Straße. Die Stadt will die Markierungen, wie berichtet, bis Ende des Monats abschließen. Die Strecke wird von vielen Pendlern aus dem westlichen Umland genutzt.

Anfang Oktober haben die Arbeiten für die Markierung und Beschilderung dieser Umweltspuren mit dem bereits fertiggestellten Abschnitt stadtauswärts begonnen. In einem Testversuch über mindestens zehn Monate Laufzeit will die Stadt die Auswirkungen auf alle Verkehrsteilnehmer beobachten. Die Umweltspuren sind Bussen des öffentlichen Nahverkehrs und Radfahrern vorbehalten. Nur in den Nachtstunden von 22 bis 5 Uhr dürfen auch Autofahrer die Außenspuren benutzen. Ziel ist es, die Zuverlässigkeit des Nahverkehrs zu erhöhen und Radfahrern mehr Raum zu geben.

An diesem Montag wollen die Stadtwerke (SWB) zudem mit dem Ausbau der Fernwärmeleitungen in Duisdorf beginnen. Bis Ende Januar fällt deshalb die äußere von zwei Fahrspuren auf der Provinzialstraße von der Kreuzung Rochusstraße/Provinzialstraße/Hermann-Wandersleb-Ring bis zur Einmündung Schieffelingsweg in Fahrtrichtung Lengsdorf für den Verkehr weg. Es könnte also für Autofahrer während der Hauptverkehrszeiten Engpässe an der Kreuzung geben.