Bauarbeiten an der A565 Diese Einschränkungen erwarten Autofahrer am Endenicher Ei

Die Arbeiten an der A565 im Bereich Endenicher Ei haben an diesem Montag begonnen. Wie berichtet, hatte sich der Baustart verschoben. Eigentlich sollten die Arbeiten laut Autobahn GmbH an diesem Dienstag abgeschlossen sein. Neuer Termin für deren Abschluss ist Sonntag, 15. Oktober. Als Ursache gibt die Autobahn GmbH „Gründe der Baulogistik“ an.