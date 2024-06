Neue Fahrbahndecke Bauarbeiten auf der Willy-Brandt-Allee sorgen für Verkehrsbehinderungen

Allerdings wird diese Lösung nicht von Dauer sein, so die Stadt in ihrer Pressemeldung. An Montag, 8. Juli - dem ersten Tag der Sommerferien - wird die Adenauerallee auf diesem Weg nicht mehr befahrbar sein. Die Weiterfahrt von der B9 in die Innenstadt wird nur noch auf die Reuterstraße in Richtung Poppelsdorf möglich sein. Stadteinwärts kann der Verkehr nicht mehr direkt auf der Adenauerallee in Richtung Norden/Koblenzer Tor die Baustellen passieren. In Gegenrichtung, also stadtauswärts Richtung Süden, können Verkehrsteilnehmer dagegen nicht mehr von der Reuterbrücke/Reuterstraße aus kommend nach links auf die Adenauerallee abbiegen. Zudem muss die Zufahrt zur beziehungsweise Ausfahrt aus der Welckerstraße ebenfalls komplett für den Straßenverkehr gesperrt werden. Laut Stadt werde als Alternative eine Umleitung über die Heussallee eingerichtet.