Nach Bagger-Einbruch Baugrube am Fritz-Schröder-Ufer in Bonn wird erweitert

Bonn · Mitte März ist am Fritz-Schröder-Ufer in Bonn ein Bagger in die Straße eingebrochen. Nun haben die Reparaturen am beschädigten Abwasserkanal begonnen, die mehrere Wochen andauern sollen.

27.03.2024 , 14:56 Uhr

Mitte März war ein Bagger am Fritz-Schröder-Ufer eingebrochen. Foto: Benjamin Westhoff





Das Tiefbauamt der Stadt Bonn hat am Fritz-Schröder-Ufer mit den Reparaturarbeiten am beschädigten Abwasserkanal begonnen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. „Nachdem Mitte März 2024 ein Bagger in einen großen Hohlraum unmittelbar über dem schadhaften Sammelkanal eingebrochen war und zunächst geborgen werden musste, kommen die Bauarbeiten zur Reparatur des Hauptsammlers, der unmittelbar zur Kläranlage Salierweg führt, voran“, so die Stadt. Immer wieder kommt es in Bonn zu Straßeneinbrüchen Ursache auf der Bornheimer Straße Immer wieder kommt es in Bonn zu Straßeneinbrüchen Bagger bricht in Straße am Fritz-Schroeder-Ufer ein Unfall in Bonn Bagger bricht in Straße am Fritz-Schroeder-Ufer ein Es sei festgestellt worden, dass der durch Wurzeln von Bäumen und Sträuchern beschädigte Abschnitt des Kanals mehrere Meter länger ist als zunächst angenommen. Die Baugrube werde erweitern, bis zu den Feiertagen werde zudem eine provisorische Abwasserüberleitung eingerichtet. „Dies ist notwendig, um bei stärkeren Regenfällen einen Wasseraustritt aus dem beschädigten Kanal in die Baugrube zu verhindern“, heißt es aus dem Presseamt. Nach Ostern werden die Arbeiten lieferzeitenbedingt für zwei Wochen ruhen, kündigt die Stadt an. Frühestens Ende Mai sei mit einem Abschluss zu rechnen.

(ga)