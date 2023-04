Staus rund um Bonn Nordbrücke wird wegen Baustelle auf A565 zum Nadelöhr

Die linksrheinische Vorlandbrücke wird in kurzen Abständen überprüft. Die Experten berechnen notwendigeErhaltungs- und Verstärkungsmaßnahmen und die Restnutzungsdauer des Bauwerkes. „Die zuvor erforderlichen Erhaltungsmaßnahmen haben zum Ziel, den Verkehr auf der Rheinbrücke Bonn-Nord bis zur Erneuerung der Rheinquerung sicher aufrecht zu erhalten“, so die Autobahn GmbH. Außerdem wird die A565 zwischen dem Autobahnkreuz Bonn-Nord und dem Autobahndreieck Bonn-Nordost auf sechs Fahrstreifen ausgebaut. Die technischen Planungen für die Erneuerung der Brücke haben bereits begonnen. „Nach derzeitigem Kenntnisstand ist nicht vor 2034 mit einem Baubeginn zu rechnen“, so die Planer.