Tierschutz in Bonn 18.000 Euro für städtischen Taubenschlag am Busbahnhof

„Das ist die nachhaltigste und Tierschutz-gerechteste Lösung für das Taubenproblem“, erläuterte Uda Erbe, Amtliche Tierärztin der Stadt Bonn. Baier erinnerte an die jahrelangen Diskussionen in den Gremien des Stadtrates über die Frage, welcher Standort für so ein Taubenhaus – das zweite nach dem in Bad Godesberg – in der Bonner City infrage kommen könnte. Dächer seien dafür besonders gut geeignet. Aber: „Wir haben zig Standorte angefragt. Die Akzeptanz für so ein Taubenhaus ist bei den Bürgerinnen und Bürgern groß, doch auf dem eigenen Dach wollte es niemand haben.“ Nun steht es am Busbahnhof und kann – weil auf Rädern – später einmal, wenn der Abriss und Neubau des Busbahnhofs beginnt und der Wagen dort die Baustelle stören würde, leicht um einige Meter verschoben werden.