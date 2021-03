Statik gefährdet : Beethoven-Denkmal in Bonn ist ein Sanierungsfall

Bonn Das Beethoven-Denkmal in Bonn ist ein Sanierungsfall. Die Statik der Statue sei gefährdet, heißt es. Eine Stiftung hat Hilfe angekündigt.

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz unterstützt in diesem Jahr mit einem Millionenbetrag die Renovierung von mindestens 37 Denkmalen in Nordrhein-Westfalen. Ein berühmtes Monument unter den Förderprojekten ist das Beethoven-Denkmal auf dem Münsterplatz in Bonn, wie die Stiftung am Mittwoch mitteilte. Das 1845 mitten in der Stadt errichtete überlebensgroße Denkmal für den in Bonn geborenen Komponisten (1770-1827) muss saniert werden.