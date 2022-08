Feierlichkeiten in der Innenstadt : Beethovenstatue wird heute enthüllt

Bonn Aus Anlass des 250. Geburtstages von Beethoven als Bonner Bürger stellen heutige Bonner Bürgerinnen und Bürger die damalige Szenerie in historischem Ambiente nach.

Der Beethoven ist noch verhüllt, davor stehen Stuhlreihen auf dem geschmückten Münsterplatz. Der wird sich in Kürze füllen: Der Festumzug, der das historische Spektakel zur Enthüllung der Beethovenstatue eröffnet, hat sich vom Hofgarten aus in Bewegung gesetzt. Vertreter der Stadt, du erste Bonner Vereine und Bürger spielen größtenteils kostümiert das Schauspiel nach, das sich am 12. August 1845 im Bonner Zentrum ereignete und sogar Queen Victoria an den Rhein lockte.