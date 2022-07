Statue wurde sechs Monate restauriert : Beethoven kehrt auf den Münsterplatz zurück

Bonn Nach einem halben Jahr ist sie wieder da: Die Beethoven-Statue auf dem Münsterplatz. Nachdem im Herbst 2020 Korrosionsschäden festgestellt wurden, war eine Restaurierung nötig. Diese war teurer als gedacht.

Daher wurde die rund 3,2 Tonnen schwere Statue am 5. Januar in mühevoller Kleinarbeit und äußerst vorsichtig abgebaut, mit einem Kran angehoben und auf einem Tieflader verladen. Ebenfalls restauriert wurde das 3,4 Tonnen schwere Postament - die Sockelverkleidung.

Statue muss saniert werden : Beethoven-Denkmal schwebt über dem Münsterplatz Viele Passanten beobachteten am Mittwochvormittag auf dem Münsterplatz, wie die rund 3,2 Tonnen schwere Beethoven-Statue auf einen Tieflader verladen wurde. Die Experten mussten dabei ganz vorsichtig vorgehen.

Am frühen Dienstagmorgen kehrte das Abbild des berühmtesten Sohnes der Stadt nun wieder zurück. Wie bei seinem Abbau auch, stand das Denkmal gut festgezurrt auf einem Tieflader. Ein bereitstehender Kran soll die Statue wieder auf das Postament heben - zunächst muss dieses aber wieder montiert werden. Erst dann kann Beethoven wieder in Position gebracht werden, das soll noch im Laufe des Morgens passieren. „Ich gehe davon aus, dass die Arbeiten bis 9 Uhr erledigt sein werden“, so Hermann Krause, Projektleiter beim Städtischen Gebäudemanagement.