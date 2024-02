Bonns schwierigste Baustelle Neuer Rückschlag in der Beethovenhalle

In der Beethovenhalle droht ein weiterer Rückschlag. Die Differenzen zwischen dem Architektenbüro Nieto Sobejano Arquitectos (NSA) haben sich derart verschärft, dass die Planer mit dem (erneuten) Ausstieg aus dem Modernisierungsprojekt drohen. Das sei Inhalt einer Mail an Oberbürgermeisterin Katja Dörner, wie die Stadtverwaltung am Donnerstagabend mitteilte.