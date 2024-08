Nach der Ankunft in Köln/Bonn Befreite russische Oppositionelle äußern sich in Bonn

„Dies hier ist unser erstes Wagnis in der realen Welt“, sagt Wladimir Kara-Mursa, lächelt und breitet seine Arme aus. Gestern sei man noch in einer medizinischen Einrichtung gewesen „und jetzt sitzen wir in Bonn“. Kara-Mursa, blaues Hemd, weiße Turnschuhe, ist einer der prominentesten russischen Oppositionellen und spätestens seit Donnerstag erst recht im Fokus der Weltöffentlichkeit. Der 42-Jährige ist einer der Gefangenen, die im Rahmen des historischen Austauschs zwischen Russland sowie den USA, Deutschland und anderen westlichen Ländern freikamen. Sein erster Anrufer in Freiheit: US-Präsident Joe Biden.