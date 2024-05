Bonner Stadtverkehr Busfahrer soll auf Kaiserstraße Radfahrerin bedrängt haben

Bus-, Auto-, Radverkehr: In einigen historisch gewachsenen Wohngebieten innerhalb der Stadt sind die Straßen nicht immer breit genug, um allen Verkehrsteilnehmern durchgängig genügt Fläche anzubieten. Beispielsweise in der Kaiserstraße. Obwohl Autos dort stadtauswärts nicht mehr fahren dürfen, gibt es nicht überall genügend Platz, damit Busse gefahrlos an Radlern vorbeikommen. Immer wieder kommt es dort zu brenzligen Situationen.