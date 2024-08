Gefräßige Raupen aus Asien Stadt Bonn bekämpft den Buchsbaumzünsler

Sie sind zwar klein und unscheinbar, versetzen aber so manchen Gärtner in Angst und Schrecken: die grünen Raupen des Buchsbaumzünslers. Ihr Name verrät bereits, was ihre Leibspeise ist. Durch ihren enormen Appetit können sie ganze Buchsbäume kahl fressen, wovon sich der beliebte Strauch oftmals nicht mehr erholt. Da das Grüngewächs auch sehr beliebt und teils notwendig als Verschönerung für städtische Grünflächen ist, macht die Stadt Bonn regelmäßig auf dem Alten Friedhof oder auf dem Lenné-Parterre am Rheinufer Jagd auf die Schädlinge. Am Donnerstag waren daher die Pforten des Alten Friedhofs für die Besucher geschlossen, damit die Mitarbeiter des städtischen Grünflächenamts sich ganz dem Schutz der Buchsbäume gegenüber des Zünslers widmen konnten.