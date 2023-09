Projekte für Artenvielfalt Bonn bekommt erneut Auszeichnung „Stadtgrün naturnah“

Am Freitag informierte Umweltdezernent Helmut Wiesner zusammen mit David Baier und Thomas Pätzold vom Amt für Umwelt und Stadtgrün im Grünzug am Annaberger Bach über die Auszeichnung und das Engagement der Stadt für Artenvielfalt. Wiesner betonte die Bedeutung ökologischer Grünpflege in einer wachsenden Stadt und in Zeiten der Klimakrise: „In den vergangenen Jahren haben die Mitarbeitenden des Amtes für Umwelt und Stadtgrün viele innovative Projekte im Stadtgebiet zur Förderung der Artenvielfalt umgesetzt. Die Auszeichnung mit dem Label in Gold ist eine tolle Anerkennung dieser Arbeit.“