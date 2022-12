Warten in Bonn : Externe Berater sollen Fragen zur Gesellschaft für Stadtentwicklung klären

Ein großes Baubauprojekt entsteht zurzeit auf dem ehemaligen Zurich-Areal an der Poppelsorfer Allee. Die Stadt hat mit dem Investor einen städtebaulichen Vertrag geschlossen. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn In Köln führt eine eigene Stadtentwicklungsgesellschaft Regie, wenn es um neue Stadtquartiere mit Wohnungen für mehrere Tausend Menschen geht. In Bonn ist so ein Instrument, das die städtische Planung unabhängiger von Investoren macht, längst beschlossen. Es hakt aber bei der Umsetzung.