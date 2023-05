Beratungsangebot „Abenteuer Vaterschaft heute“ Bonner Väter haben bei der Elternzeit die Nase vorn

Eine genaue Vorstellung von dem, wie es ist, Vater zu sein, hat wohl niemand, der sich nicht schon einmal in der entsprechenden Lage befunden hat. Mit welchen konkreten Herausforderungen und Erwartungen Väter in unserer Gesellschaft konfrontiert sind, diskutiert die Gruppe „Abenteuer Vaterschaft heute“. Dabei stellt sich schnell heraus, dass der Gesprächsbedarf in der zehnköpfigen Beratungsgruppe groß ist. Wie lässt sich das familiäre Leben mit Partnerin, Kindern und Beruf vereinbaren? Reicht das Geld aus, das einem Paar in Elternzeit zusteht? Wie gestaltet sich die Beziehung zum eigenen Kind im Scheidungsfall?