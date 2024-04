Mehr Förderung vom Bund Das sind die Eckpunkte des Bonn-Vertrags

Internationales: Unter Federführung des Auswärtigen Amtes soll eine Strategie für Bonn als Sitz der Vereinten Nationen (VN) in Deutschland erarbeitet werden. Der Bund will versuchen, weitere VN-Einrichtungen und andere internationale Organisationen in die Stadt zu holen. Dafür sei ein Liegenschaftskonzept notwendig, um auch kurzfristig Gebäude zur Verfügung zu stellen. Das scheint in früheren Fällen schwierig gewesen zu sein, wie im Eckpunktepapier angedeutet wird. Berlin soll zudem versuchen, mehr große Konferenzen ins World Conference Center Bonn (WCCB) zu bringen. Ein zusätzliches Konferenzzentrum, für das der Bund eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben hatte, war laut Dörner nicht Gegenstand der Verhandlungen.