Straßenmusik : Bernd Lier mit Band ist zurück auf dem Bonner Marktplatz

Bonn. Auf dem Marktplatz kommen jeden Donnerstag wieder die Swing-Liebhaber auf ihre Kosten. Denn die Kultband Bernd Lier Swing Ensemble ist zurück.

Jahrelang konnten die Bonner Marktplatzbesucher während der warmen Monate jeden Donnerstagabend ein Straßenkonzert des Bernd Lier Swing Ensembles genießen. In diesem Jahr jedoch blieb es zwischen 20.30 und 22.00 Uhr bisher ungewohnt still. Denn so wie der Großteil des kulturellen Angebots, kam auch diese regelmäßige Attraktion aufgrund der Corona-Pandemie zum Erliegen. Dank einer Genehmigung des Ordnungsamtes darf das swingende Sextett seine beliebte Tradition nun vorerst weiterführen.