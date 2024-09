Rechtsstreit in Bad Godesberg Anwohner beschweren sich bei Bonner Kitas über Kinderlärm

Als Melanie Rebmann-Rübo den GA-Bericht über das Urteil eines Bonner Amtsrichters zur Klage eines Wohnungseigentümers in Bad Godesberg über Kinderlärm bei Nachbarn las, war sie entsetzt. Für das Urteil hat die Leiterin der KJF (Gemeinnützige Evangelische Gesellschaft für Kind, Jugend und Familie mbH), die in Bonn und Region 25 Kitas betreibt, nur Unverständnis übrig. Denn: Der Richter hat die Eltern dazu verurteilt, künftig ruhestörenden Lärm in Ruhezeiten sowie an Sonn- und Feiertagen zu unterbinden. Andernfalls müsse die Familie ein Bußgeld von bis zu 250.000 Euro zahlen. „Kinder kann man doch nicht einfach abstellen“, sagt die Fachfrau, selbst Mutter von zwei Kindern.