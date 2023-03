Suche nach Besitzerin beendet Die Bonner Polizei gibt verlorenes Medikament zurück

Ein hochwertiges Medikament, das am Donnerstag, 9. März, in der Stadtbahnlinie 66 in Bonn gefunden wurde, konnte nun seiner Besitzerin zurückgegeben werden. Die Frau hatte sich zuvor bei der Stadt Bonn gemeldet. Nachdem die Frau nachgewiesen habe, dass ihr das Medikament verschrieben worden war, habe sie es bei den Beamtinnen und Beamten der Wache Gabi in der Innenstadt abholen können, teilte die Stadt am Mittwoch mit.