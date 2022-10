Beste Gebäudereiniger des Landes in Bonn : Wir putzen nicht, wir reinigen!

Bonn Junge Gebäudereiniger sagen, dass ihr Beruf häufig abgewertet werde. Dabei macht ihnen diese Arbeit Spaß. Und für das Putzen im Haushalt haben sie einen überraschenden Tipp.

Die besten Gebäudereininger NRWs hat am Samstag die Innung des Gebäudereinigerhandwerks Bonn/Rhein-Sieg im Volksbank-Haus an der Heinemannstraße gekürt. Der beste der sechs teilnehmenden Gesellen darf im November nach Bremen zum Bundeswettbewerb reisen und erhielt zudem ein Preisgeld von 500 Euro.

Die einzige Frau in der Runde

Das bestätigte auch die aus Duisburg angereiste Juliane Grell, die die beste Gesellin in ihrem Handwerk in ihrer Region ist und im Juni ihre Lehre mit Note 2 abschloss: „Ich habe jeden Tag unterschiedliche Aufgaben und bin viel im Freien. Da habe ich Luft und Bewegung.“ Grell ist die einzige Frau in der Runde. „Man muss sich als Frau durchboxen. Leider wird unser Beruf häufig abgewertet, aber das ist ein Irrtum. Wir putzen nicht, wir reinigen!“ Die zierliche Frau beschreibt ihre Aufgaben als herausfordernd, vielseitig und körperlich anspruchsvoll.

Der Lehrlingswart der Innung Bonn/Rhein-Sieg, Denis Löhrer, hat einen eigenen Betrieb. Sein Bruder Domenic war im vergangenen Jahr Landesbester. Die beiden wissen, worauf es beim Reinigen zu Hause ankommt. Tipp Nummer eins: 90 Prozent der Reinigungsarbeiten im Haushalt lassen sich mit Geschirrspülmittel erledigen. Auf aggressive Reinigungsmittel kann man in den meisten Fällen verzichten. Zudem sollte man mit klarem Wasser anfangen, um Schmutz zu beseitigen, das reiche in vielen Fällen und ist zudem umweltschonend.

Rückgang bei Bewerbern

Bernhard Nordhausen vom Landesverband der Gebäudedienstleister NRW in Köln beklagt den ausgeprägten Rückgang an Bewerbern für den Ausbildungsberuf. „In NRW haben in diesem Jahr rund 200 junge Leute eine Ausbildung begonnen. Es könnten weit mehr als doppelt so viele sein. Wir steuern auf einen Fachkräftemangel zu.“ Dabei verdienen Gebäudedienstleister im ersten Lehrjahr 875 Euro pro Monat, im dritten Jahr 1175 Euro. Die Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro pro Stunde zum 1. Oktober dürfte für viele Beschäftigte in der Branche zusätzlich einen Anreiz bieten.