Vor 60 Jahren Tausende begrüßen John F. Kennedy in Bonn

Rund eine Million Menschen in Köln und Bonn bereiten am 23. Juni 1963 dem US-Präsidenten John F. Kennedy zu Beginn seiner Europareise einen Empfang, wie er in Deutschland keinem Staatsgast seit dem Zweiten Weltkrieg und wenigen danach bereitet wird. Gerade auch in Bonn wird der Besuch für Tausende zum bewegenden und unvergessenen Erlebnis.