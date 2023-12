Betreiber der „Kichererbse“ in Bonn „Ich würde niemals in einem gehobenen Restaurant arbeiten“

Bonn · Vor fünf Jahren eröffnete Paimann Hannan die „Kichererbse“ in einer Unterführung am Bonner Hauptbahnhof. Wo die meisten Menschen sich ungern aufhalten und so schnell wie möglich wieder wegwollen, fühlt er sich wohl.

04.12.2023 , 05:00 Uhr

Paimann Hannan führt die „Kichererbse“ in einer Unterführung am Hauptbahnhof. Foto: Ben Reddig

Von Ben Reddig

