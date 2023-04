Knapp 11.000 Euro Schaden Betrüger in Bonn belasten gestohlene Geldkarte 40-mal in zwei Tagen

Die Polizei Bonn fahndet nach einem mutmaßlichen Betrüger-Trio, das einem 86 Jahre alten Mann die Debitkarte gestohlen und diese in der Folge 40-mal belastet haben soll. Zwei Frauen, eine polizeilich bereits bekannt, hatten den Mann demnach beobachtet, wie er an einer Bank Geld abhob. Sie sollen laut Polizei außerdem die PIN der Karte ausgespäht haben und dem 86-Jährigen dann die Geldbörse gestohlen haben. Die beiden Frauen wurden mehrfach per Video aufgenommen. Dabei wurden Bargeldabhebungen am Geldautomaten sowie per Einzugsermächtigung in Geschäften vorgenommen, heißt es in einer Mitteilung der Bonner Polizei. Der Gesamtschaden liegt im fünfstelligen Bereich bei knapp 11.000 Euro.