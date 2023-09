Betrugsmasche in Bonn Betrüger geben sich als SWB-Mitarbeiter aus

Demnach sei ein Mann an der Haustür der Frau erschienen und gab vor, als SWB-Mitarbeiter den Stromzähler prüfen zu wollen. Schließlich kündigte er an, am Montagmorgen wieder zu kommen, und schlug vor, die Frau könne ihm den Haustürschlüssel geben, sodass sie weniger Aufwand habe. Die Frau händigte den Schlüssel nicht aus und rief stattdessen beim Kundenservice der SWB an.