Dreiste Betrugsmaschen auch in Bonn Wenn statt des Fahrschülers jemand anderes zur Führerscheinprüfung geht

Bonn · Noch nie zuvor hat es so viele entdeckte Täuschungsversuche bei theoretischen Fahrprüfungen gegeben wie in diesem Jahr. Die Maschen der Betrüger werden dabei auch in Bonn immer dreister.

12.12.2023 , 15:00 Uhr

Bei der theoretischen Führerscheinprüfung sind 2023 so viele Betrüger aufgeflogen wie nie zuvor. Foto: dpa/Sina Schuldt

Die Zahl der entdeckten Täuschungsversuche bei theoretischen Führerscheinprüfungen ist so hoch wie nie zuvor. In den ersten drei Quartalen dieses Jahres hat es nach Angaben des TÜV-Verbands mehr als 2700 Täuschungsversuche gegeben. „Wir gehen davon aus, dass die Dunkelziffer noch weitaus größer ist“, sagt Richard Goebelt, Fachbereichsleiter Fahrzeug und Mobilität beim TÜV-Verband.