Elf Taten in Bonn und Köln : Bonner Polizei nimmt Mittelsmann von falschen Polizisten fest

Bonn Ermittler der Bonner Polizei haben in Köln einen Mann festgenommen, der als Logistiker von falschen Polizisten agiert haben soll. Zudem verhinderte eine Bankmitarbeiterin in Duisdorf einen Telefonbetrug.

Die Bonner Polizei hat einen 24-Jährigen festgenommen, der im Bereich der Betrugsmasche „Falsche Polizeibeamte“ mehrere Straftaten begangen haben soll. Wie die Polizei mitteilte, soll der Mann aus Köln als Logistiker tätig gewesen sein und als Mittelsmann zwischen den sogenannten Geldabholern und den Hintermännern, die meist im Ausland sitzen, agiert haben. Mit insgesamt elf Taten in Köln und Bonn brachten die Ermittler den 24-Jährigen bisher in Verbindung. Die Beamten nahmen den Mann an seiner Kölner Wohnanschrift fest und stellten bei der Durchsuchung weiteres Beweismaterial sicher. Die Ermittlungen dauern noch an.