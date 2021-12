Polizei beschlagnaht Geld und Waffen : Betrunkener bedroht Mitarbeiter eines Schnellrestaurants in Bonn

Betrunkener bedroht Mitarbeiter eines Schnellrestaurants in Bonn

Bonn Mitarbeiter eines Schnellrestaurants in Bonn wurden unmittelbar nach Feierabend von einem betrunkenen Mann bedroht. Kurze Zeit später griff die Polizei ein und entdeckte Waffen und eine größere Menge Bargeld.

Auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Bornheimer Straße in der Bonner Nordstadt hat die Polizei gegen 1 Uhr am frühen Donnerstagmorgen einen alkoholisierten 32-Jährigen kontrolliert. Zuvor hatte der Mann die Mitarbeiter des Restaurants beleidigt und bedroht, da er eine keine Bestellung mehr aufgeben konnte. Die Polizei wurde alarmiert.