Polizei Bonn Betrunkener löst Einsatz am russischen Generalkonsulat aus

Bonn · Ein alkoholisierter Mann am russischen Konsulat in Bonn hat am Mittwochabend einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach Angaben der Polizei wurde auch der Staatsschutz einbezogen - einen bedrohlichen Sachverhalt habe es allerdings nicht gegeben.

22.05.2024 , 23:00 Uhr

Ein Betrunkener, der beim russischen Generalkonsulat in Bonn außerhalb der Öffnungszeiten einen Ausweis abholen wollte, hat einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann habe sich am Mittwochabend gegen 19.55 Uhr in einem Auto dem Tor des Konsulats genähert und dem dortigen Personal gesagt, er wolle ein Ausweisdokument abholen, sagte ein Sprecher der Bonner Polizei. Das war wegen der späten Uhrzeit allerdings nicht mehr möglich. Beim Vorfahren oder Zurücksetzen habe der Wagen des Mannes nach ersten Erkenntnissen das Tor touchiert, ohne jedoch Unfallspuren zu hinterlassen, sagte der Sprecher. Das Konsulatspersonal rief die Polizei, weil der Mann im Auto augenscheinlich betrunken war. Polizisten brachten ihn auf die Wache, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille, wie der Sprecher sagte. Weil es sich bei dem Konsulat um eine „besondere Örtlichkeit“ handele, sei auch der Staatsschutz einbezogen worden. „Einen bedrohlichen Sachverhalt hat es aber nicht gegeben“, sagte der Sprecher. Es werde nun wegen des Verdachts eines Verkehrsdelikts ermittelt.

