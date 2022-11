70-Jähriger wurde in Beuel beraubt : Polizei fahndet mit Foto nach Halskettenräubern

Bonn Im September hatten zwei Unbekannte einem 70-Jährigen in Beuel eine Halskette entrissen. Nun sucht die Polizei mit einem Foto nach einem der Tatverdächtigen.

Die Bonner Polizei fahndet mit Fotos nach einem Unbekannten, der am Abend des 9. September einem 70-Jährigen in Beuel eine goldene Halskette entrissen haben soll. Laut Angaben der Polizei hatten zwei Verdächtige den Geschädigten am damaligen Tattag gegen 22.55 Uhr angesprochen. Einer der beiden Männer hatte dabei unvermittelt an den Hals des Mannes gegriffen und ihm seine goldene Halskette entrissen. Mit dieser waren die beiden Unbekannten dann an einem dortigen Supermarkt vorbei in Richtung des Konrad-Adenauer-Platzes davongerannt.