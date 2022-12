Bonn-Beuel : Tresor-Räuber bedrohen Frau mit Messer

Bonn In Bonn-Beuel haben maskierte Männer eine Frau in einem Mehrfamilienhaus überfallen. Sie drängten sie mit einem Messer zurück in ihre Wohnung. Ihr Versuch, einen Tresor zu stehlen, misslang allerdings.



Zwei Räuber haben eine Frau im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Gottfried-Claren-Straße in Bonn-Beuel mit einem Messer bedroht und sie zurück in ihre Wohnung gezwungen. Die Täter überfielen die 51-jährige Bewohnerin am Freitagabend gegen 18.15 Uhr. Aus ihrer Wohnung wollten sie per Hebehilfe einen Tresor stehlen. Als sie mit dem Tresor im Treppenhaus viel Lärm verursachten, bemerkten allerdings weitere Bewohner den Raub. Die Täter ergriffen daraufhin die Flucht und ließen den schweren Tresor zurück.

Laut Polizeiangaben rannten die Männer in Richtung Beueler Krankenhaus davon. Nach Zeugenangaben trugen sie Sturmhauben und dunkle Jacken mit Kapuzen. Sie sollen etwa 1,80 Meter groß gewesen sein. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen zu dem versuchten Tresor-Raub in Beuel übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/15-0 zu melden.

