Senatspräsident Günter Dederichs scheidet aus Beuels „Mister Ehrenamt“ hört auf

Orange-schwarz: Diese Farbe trägt die Mundorf Tankstelle, die Günter Dederichs in Troisdorf-Spich lange Jahre leitete, bevor er das Geschäft an seinen Sohn Timo übergab. „1969 habe ich meine erste Tankstelle in Beuel eröffnet. Damals war das ja noch mit Bedienung“, erinnert sich Dederichs. So kam es, dass der junge Mann bald alle Unternehmer aus der Beueler Geschäftswelt persönlich kannte. 1990 wurde die Tankstelle in Beuel geschlossen und Dederichs wechselte in die Esso-Tankstelle an der B56. 1998 folgte dann der zweite Umzug nach Spich.