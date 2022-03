Mehr Wohnraum, weniger Autos : Was das starke Bevölkerungswachstum für Bonns Zukunft bedeutet

Bonn wächst von allen NRW-Städten derzeit am stärksten. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn In Nordrhein-Westfalen ist Bonn die am schnellsten wachsende Stadt. Für die geschätzten zusätzlichen 30.000 neuen Bonner Einwohner bis 2050 will der Vorsitzende des Planungsausschusses weniger Autos, mehr Wohnraum – und die Seilbahn muss Realität werden.