Bäume in der Rheinaue : Bezirksregierung will bis Sonntag über Radschnellweg entscheiden

Etwa 200 Personen versammelten sich nach Angaben der Polizei vor Ort vor dem Beueler Rathaus. Foto: Benjamin Westhoff

Beuel Als vertane Chance sah die Beueler Mehrheitskoalition das Verhalten der Oppositionsparteien im Bonner Stadtrat an, keine Entscheidung gegen die Radschnellroute herbeigeführt zu haben. Stattdessen erläuterte Oberbürgermeisterin Katja Dörner, warum sie die Intervention des NRW-Umweltministeriums als Einmischung empfindet.

Den größten Redeanteil während der zwei Stunden andauernden Sondersitzung der Beueler Bezirksvertretung (BV) zum Thema rechtsrheinische Radschnellroute dürfte Stadtbaurat Helmut Wiesner gehabt haben. Ausführlich fasste er am Freitag in der von CDU, FDP und BBB beantragten Sitzung zusammen, warum die Radschnellroute aus Sicht der Verwaltung auf dem richtigen Weg ist. Er machte aber auch klar: „Entweder kommt die Radschnellroute jetzt oder sie kommt gar nicht.“ Dies bezog Wiesner auf die rechts- wie linksrheinische Planung. Tags zuvor hatte sich Oberbürgermeisterin Katja Dörner während der Ratssitzung ebenfalls zum Thema geäußert. Sie verdeutlichte, dass sie die Intervention des NRW-Umweltministeriums als Einmischung in hoheitliche Aufgaben der Kommune empfindet.

Vor allem die CDU nutzte die Gelegenheit, bekannte Argumente aufzulisten. Dagegen hielt Guido Pfeiffer, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen in der BV, vor allem der CDU vor, während der Ratssitzung am Donnerstag eine Chance vertan zu haben. Demnach habe Guido Déus, Fraktionsvorsitzender der CDU-Ratsfraktion, „nichts gesagt“, um aus seiner Sicht doch noch eine Entscheidung gegen die Radschnellroute herbeizuführen. Eine Woche zuvor hatte Déus NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) gebeten, die Fällung von 27 Bäumen für den Bau der Radschnellroute zu stoppen, bis der Petitionsausschuss des Landtags über die Sachlage entschieden hat.

CDU regt Elsa-Brändström-Straße als Alternative an

Während der Sondersitzung kamen noch einmal die bekannten Punkte auf den Tisch, die beispielsweise CDU-Bezirksverordneter Marco Rudolph aufführte. So fragte er nochmals, ob der Schöpfer der Rheinaue, Gottfried Hansjakob, dem Projekt seine schriftliche Zustimmung erteilt habe. Er sprach von jenen Bürgern, Gegner der Radschnellroute, die sich seit etwa einem Jahr in verschiedenen Initiativen engagieren. Auch am Freitag protestierten etwa 200 Personen vor der Sitzung auf dem Rathausplatz. Er verwies auf Pläne zum Projekt, die den BV-Mitgliedern vor allem in Sitzungen mit Entscheidungen nicht vollständig vorgelegen hätten. Und er regte erneut an, als Alternative zur Radschnellroute den Ausbau der Elsa-Brändström-Straße zu prüfen.

Für Wiesner, aber auch für die Vertreter der Beueler Mehrheitskoalition, sei dagegen eines entscheidend. „Sie haben zehnmal zugestimmt“, sagte Wiesner in Richtung der Beueler CDU und bezog dies auf einen nun drei Jahre währenden Entscheidungs- und Planungsprozess. So hatte der Rat dem Vorhaben am 28. März zugestimmt, die BV Beuel am 16. Juni 2021 – mit einer Enthaltung eines CDU-Mitglieds. In diesem Zusammenhang erhielt die Verwaltung auch den Auftrag, 100 neue Bäume zu pflanzen. Im Namen der Verwaltung sprach Wiesner zudem eine Bitte aus. „Wir brauchen Planungssicherheit und die Gewissheit, dass Beschlüsse gelten“, sagte er. Zudem müssten die Mitarbeiter der Verwaltung das Signal erhalten, während der vergangenen drei Jahre nicht Ressourcen verschwendet zu haben.

Rüder Ton in sozialen Medien

Mit einem persönlichen Statement sorgte zudem Florian Schaper (Bündnis 90/Die Grünen) für Aufmerksamkeit. Zu der von der CDU gewählten Überschrift der Sondersitzung „Haltung und Umgang“ verwies Schaper auf den zum Teil rüden Ton in sozialen Medien. Diese habe es etwa in Kommentaren zu Facebook-Beiträgen von Rudolph gegeben. Dieser versprach später, diese Kommentare zu löschen.

Zudem blieb auch der mit der Sondersitzung verbundene Antrag von CDU, FDP und BBB ohne Wirkung: Unter anderem sollte der Bau der Radschnellroute so lange ausgesetzt werden, bis die Bürgerinitiativen Gespräche mit Oberbürgermeisterin Katja Dörner (Bündnis 90/Die Grünen) und gegebenenfalls mit der Deutschen Umwelthilfe geführt haben. Dagegen stimmte die Mehrheitskoalition.

Vor der Sondersitzung hatte sich der Stadtrat am Donnerstagabend mit dem Thema befasst. Anlass war ein Dringlichkeitsantrag des BBB vor dem Hintergrund des Streits zwischen dem NRW-Umweltministerium, der Kölner Bezirksregierung und der Stadt. Nachdem das NRW-Umweltministerium eine naturschutzrechtliche Prüfung angeordnet hatte, wurden die für vergangenen Montag angesetzten 27 Baumfällungen wurden nach Absprache zwischen Stadt und Bezirksregierung daraufhin um eine Woche ausgesetzt. Die Kölner Behörde hat angekündigt, bis spätestens Sonntag den juristischen Sachverhalt klären zu wollen.

Der BBB hatte seinen Antrag unter anderem so begründet: „Die öffentliche Einlassung der Oberbürgermeisterin, sich nicht an die Anordnung einer übergeordneten Behörde halten zu wollen, ist in hohem Maße geeignet, in der Öffentlichkeit Zweifel an ihrer Befähigung zur Ausübung ihres Amtes als Oberbürgermeisterin aufkommen zu lassen. Ein belastbarer Nachweis ihrer Aussage zum gerichtlichen Vergleich mit der Deutschen Umwelthilfe (DUH) duldet daher keinen Aufschub.“

BBB-Antrag erzeugt frostiges Klima

Entsprechend frostig, aber ausführlich fielen die Stellungnahmen dazu von Dörner und Wiesner aus. Zuvor hatte CDU-Ratsfraktionschef Gudio Déus, der für seine Partei auch im Landtag sitzt, versichert, seine Fraktion „skandalisiere“ nicht das Projekt – wie berichtet, hat die CDU den Beschluss zur Verbreiterung schließlich auch mitgetragen –, sondern die Kritik richte sich gegen das „Handling“ der Verwaltung bei der Umsetzung.

Sichtlich unbeeindruckt von dieser Kritik führte Wiesner auch hier Punkt für Punkt aus: Es handele sich zum einen nicht um einen Radwegschnellweg, wie er irrtümlich im Vergleich mit der DUH vor dem Oberverwaltungsgericht Münster (OVG) als eine Maßnahme von vielen im Gesamtpaket zur Luftreinhaltung und damit zur Verhinderung des drohenden Dieselfahrverbots in Bonn bezeichnet worden war. Für eine Radschnellwegroute gölten festgelegte Richtlinien. Der Weg müsste auf durchgehend vier Meter verbreitert werden und kreuzungsfrei sein. „Wenn wir so eine Route geplant hätten, dann wären wir mit 27 Bäumen nicht ausgekommen.“ Die Verbreiterung auf einer Gesamtlänge von 1750 Metern soll hingegen von 1,80 Meter beziehungsweise zwei Meter auf drei Meter erfolgen. So geht es auch aus einer seinerzeit veröffentlichten Pressemitteilung des OVG hervor.

Wiesner zitierte wörtlich aus dem Vergleich: „Eine Inanspruchnahme von einigen Flächen mit Baumbestand ist bei dem Ausbau des Radweges leider unvermeidbar.“ Der Stadtbaurat weiter: „Wir sind als Verwaltung verpflichtet, uns an diese Vereinbarung zu halten. Ich weiß nicht, was Sie sagen würden, wenn wir das nicht täten.“

OB sieht für Anweisung keine Rechtsgrundlage

Für die Stadtverwaltung sei die Einmischung der Landesministerin Ursula Heinen-Esser in dieser Sache „ein höchst merkwürdiger Vorgang“, sagte nach Wiesners Ausführungen OB Dörner. „Was soll ich davon halten, wenn ich als Oberbürgermeisterin am Freitagabend aus der Zeitung erfahre, dass ein Bauvorhaben, welches am Montag um sieben Uhr beginnen soll, durch Intervention einer Landesministerin gestoppt wird? Es handelt sich um ein Vorhaben, das schon von meinem Vorgänger geplant, in demokratischen Prozessen legitimiert und von der Bezirksregierung als unserer Genehmigungsbehörde abschließend abgesegnet wurde.“ Sie frage sich, auf welcher Rechtsgrundlage das geschehe. „Welches Vertrauen und welche Planungssicherheit können wir als Stadtverwaltung noch in solche Verfahren haben? Dieser Durchgriff in die kommunale Selbstverwaltung ist inakzeptabel“, machte die OB deutlich.

Worte, die offenbar ihr Ziel nicht verfehlten: Weder Déus noch BBB-Ratsherr Johannes Schott nahmen dazu in der Sitzung noch einmal Stellung. Später erklärte Schott auf GA-Nachfrage: „Für uns hatte sich mit den ausführlichen Stellungnahmen der Verwaltung der Sachverhalt ein Stück weit aufgeklärt und damit unser Antrag erledigt. Wir werden natürlich nachprüfen, was die Stadt Bonn genau mit der Deutschen Umwelthilfe vereinbart hat.“